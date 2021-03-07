Организация "За права человека" объявила о самоликвидации

Представители общественной организации "За права человека"*, которая ранее была включена в реестр иностранных агентов, объявили о самороспуске. Решение было принято на съезде объединения.

"Мы, делегаты съезда, представители 35 региональных отделений Национальной общественной организации "За права человека", принимаем решение о роспуске организации", — говорится в заявлении на официальном сайте объединения.

Делегаты съезда объяснили решение о ликвидации движения вступлением в силу законов об административной и уголовной ответственности для признанных иноагентами некоммерческих организаций, незарегистрированных политических объединений, СМИ и физических лиц. Организация категорически отказалась признавать себя иностранным агентом.

"Надеюсь, что это временно. Надеюсь, что ситуация в нашей стране изменится и неправительственные организации не будут врагами в нашем государстве. А сейчас мы просто названы врагами", — подчеркнул Пономарёв.

Правозащитник отметил, что за время работы организация сделала много полезных вещей для общества и помогла большому количеству людей. Он сравнил движение "За права человека" с Московской Хельсинкской группой, которая в советское время также была ликвидирована, но позже возродилась.

Напомним, в декабре прошлого года Министерство юстиции России впервые включило в реестр иностранных СМИ пять физических лиц, выполняющих функции иноагентов.

* Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.

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