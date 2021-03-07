Связала себя и ждала: россиянка инсценировала ограбление ради внимания мужа

Сообщается, что в полицию поступил звонок от местного жителя, который заявил о том, что в его дом проник злоумышленник, связал его жену и украл её телефон. Полицейские незамедлительно выдвинулись на место происшествия, начали изучать улику и опрашивать пострадавшую, однако во время дачи показаний она запуталась, и стало ясно, что это ограбление — всего лишь инсценировка. Жена призналась, что специально разбросала по дому вещи, спрятала свой телефон и привязала себя.