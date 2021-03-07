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Категорий: 18

Связала себя и ждала: россиянка инсценировала ограбление ради внимания мужа

Однако во время дачи показаний полиции она запуталась и выдала себя.

7 марта 2021, 16:18

Ради привлечения внимания супруга жительнице Дагестана пришлось инсценировать нападение на себя. Об этом курьёзном случае сообщило региональное ГУ МВД России.

Сообщается, что в полицию поступил звонок от местного жителя, который заявил о том, что в его дом проник злоумышленник, связал его жену и украл её телефон. Полицейские незамедлительно выдвинулись на место происшествия, начали изучать улику и опрашивать пострадавшую, однако во время дачи показаний она запуталась, и стало ясно, что это ограбление — всего лишь инсценировка. Жена призналась, что специально разбросала по дому вещи, спрятала свой телефон и привязала себя.

"Я связала себя и начала ждать мужа... Инсценировала я это всё, чтобы привлечь внимание мужа. Я не думала, что всё так произойдёт", — говорит на оперативном видео девушка.

В Питере девушка постоянно слышала странные звуки, уходя из дома, но видео с камеры довело её до слёз

В Питере девушка постоянно слышала странные звуки, уходя из дома, но видео с камеры довело её до слёз

Ранее Лайф писал о подростках, которых привлекут к ответственности за инсценированное нападение на магазин.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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