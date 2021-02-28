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В Питере девушка постоянно слышала странные звуки, уходя из дома, но видео с камеры довело её до слёз

Думаете, коты совсем не скучают, когда их хозяева уходят из дома? Как бы не так! И вирусное видео в материале ниже — тому доказательство.

28 февраля 2021, 09:00

Кадр из видео © TikTok / alinakapusto

Алина Капусто уже не первый год живёт со своим котиком Перси. Но питомец продолжает её удивлять. Недавно петербурженка заметила, что каждый раз, когда она уходит из дома, за входной дверью слышны странные звуки. Не понимая, что происходит, Алина решила инсценировать свой уход, оставив включённую камеру в прихожей. То, что она увидела, не только раскрыло секрет шума, но и разбило девушке сердце.

Видео © TikTok / alinakapusto

На кадрах видно, как Алина выходит из квартиры. После этого, услышав хлопок, в прихожую прибегает кот девушки. Усатый с ходу прыгает на ручку входной двери и всем весом пытается её опустить, как бы не желая отпускать хозяйку из дома. Посмотрев запись, девушка поняла — теперь оставлять питомца одного она не сможет.

Фото © Instagram / alinakapusto

Фото © Instagram / alinakapusto

После девушка решила опубликовать ролик в своём TikTok-аккаунте. Всего за пару дней пост стал вирусным, и теперь вместе с Алиной больше 150 тысяч пользователей соцсети будут бояться оставлять своих питомцев в одиночестве.

Как же нашим малышам грустно и непонятно, когда мы уходим

churgel

Я бы после этого больше никогда не уходила от него((

trilli124

Всё правильно! Проводил кожаного мешка и дверь закрыл

malinovaiamyxa

15 наглых питомцев, которые "уводят" возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются

15 наглых питомцев, которые "уводят" возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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