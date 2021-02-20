15 наглых питомцев, которые "уводят" возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
Когда в семье появляется питомец, он тут же становится её полноправным членом. И моментально перетягивает на себя всю любовь. А бывает и наоборот — так привыкает к одному человеку, что не обращает внимания ни на кого другого. В подборке ниже — 15 домашних животных, которые, кажется, специально влюбляются в одного хозяина, вызывая у другого только ревность.
Фото © Reddit / EggshellsandEyeballs, larryfinesse
"Когда твой хороший мальчик крадёт твою девушку"
Фото © Reddit / bjornandborg
"Я услышала, как мой парень очень восторженно объяснял кому-то, как играть в его игру. Вот что я увидела, когда вернулась в комнату"
Фото © Reddit / cocoakaos
"Мой кот просто без ума от моего парня"
Фото © Reddit / EggshellsandEyeballs
"У моего парня и моей кошки особая связь. Кажется, я тут лишняя..."
Фото © Reddit / Arsenicyellow
"Кошка моей девушки стала одержима мной, и теперь вот так мы просыпаемся каждое утро"
Фото © Reddit / larryfinesse
"Мой пёс показывает моей девушке, что я — его и никого больше"
"Я отвернулся на две секунды, а он уже пытается украсть и мою еду, и девушку"
Фото © Reddit / sambianchetto
"Мы все заслуживаем того, кто будет смотреть на нас так же, как моя кошка смотрит на моего парня"
Фото © Reddit / Stormster
"Я уехала на три недели, и теперь кошка влюблена в моего мужа"
Фото © Reddit / sillykittyish
"Проснулась и обнаружила, как мой парень и наша собака крепко спят вместе"
Фото © Reddit / mishalaluna
"Эта мадам пытается украсть моего мужа с самого первого дня у нас дома"
Фото © Reddit / punohuksy
"Этот пёс украл мою девушку и прекрасно это знает"
Фото © Reddit / apradical2
"Моя прекрасная девушка никогда на меня не смотрела такими глазами..."
Фото © Reddit / The_Duke_of_Lizards
"Поймал, как моя девушка делает селфи с моей собакой. Взгляд, который он бросает в конце, причиняет мне боль..."
"Мой щенок украл у меня девушку!"
Фото © Reddit / SavageSausage1
Примеры выше — лишь малая часть от длинного перечня случаев, когда вся любовь в доме стала принадлежать коту или собаке. Ещё больше — в материале Bored Panda.
WOW-animals
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