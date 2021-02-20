15 наглых питомцев, которые "уводят" возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются

"Когда твой хороший мальчик крадёт твою девушку"

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"Я услышала, как мой парень очень восторженно объяснял кому-то, как играть в его игру. Вот что я увидела, когда вернулась в комнату"

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"Мой кот просто без ума от моего парня"

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"У моего парня и моей кошки особая связь. Кажется, я тут лишняя..."

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"Кошка моей девушки стала одержима мной, и теперь вот так мы просыпаемся каждое утро"

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"Мой пёс показывает моей девушке, что я — его и никого больше"

Фото © Reddit / NBAJam95

"Я отвернулся на две секунды, а он уже пытается украсть и мою еду, и девушку"

Фото © Reddit / sambianchetto

"Мы все заслуживаем того, кто будет смотреть на нас так же, как моя кошка смотрит на моего парня"

Фото © Reddit / Stormster

"Я уехала на три недели, и теперь кошка влюблена в моего мужа"

Фото © Reddit / sillykittyish

"Проснулась и обнаружила, как мой парень и наша собака крепко спят вместе"

Фото © Reddit / mishalaluna

"Эта мадам пытается украсть моего мужа с самого первого дня у нас дома"

Фото © Reddit / punohuksy

"Этот пёс украл мою девушку и прекрасно это знает"

Фото © Reddit / apradical2

"Моя прекрасная девушка никогда на меня не смотрела такими глазами..."

Фото © Reddit / The_Duke_of_Lizards

"Поймал, как моя девушка делает селфи с моей собакой. Взгляд, который он бросает в конце, причиняет мне боль..."

Фото © Reddit / NBAJam95

"Мой щенок украл у меня девушку!"

Фото © Reddit / SavageSausage1

Примеры выше — лишь малая часть от длинного перечня случаев, когда вся любовь в доме стала принадлежать коту или собаке. Ещё больше — в материале Bored Panda.

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