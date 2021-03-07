В Красноярске пикап на полной скорости снёс с остановки мужчину и трёх подростков — видео

Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске пикап вылетел на тротуар и протаранил толпу людей, стоявших на остановке. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, в результате ДТП пострадало четыре человека, в том числе трое подростков.

"Из-за внезапной помехи со стороны другого автомобиля водитель не справился с управлением и допустил выезд на остановку, на которой находились люди, с последующим наездом на четверых пешеходов", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с места происшествия в больницу были доставлены трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 лет и один взрослый мужчина. Их состояние не уточняется.

Ранее Лайф сообщал, что в Белгородской области пьяный лихач насмерть сбил 15-летнего подростка, после чего сбежал с места ДТП. Мужчину позже задержали.

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