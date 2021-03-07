Американский политолог предложил администрации Байдена новый подход к России
Он призвал оценивать страну реально, а не такой, какой её хотят видеть в Вашингтоне.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Стратегия нового президента США Джо Байдена в отношении России должна начинаться с понимания российских интересов, мощи страны и её поступков, а не с точки зрения слабости, уязвимости и структурного упадка государства. Об этом заявил глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински.
"В последние годы мы наблюдали реальное применение российской мощи на местах, и её успех заслуживает внимания и требует пересмотра нашего мнения о возможностях Москвы", — приводит его слова издание The Hill.
Хумински заявил, что Россия вернула в свой состав Крым "практически без конфликта", поддерживает вооружённый конфликт в Донбассе, а также проводит операции в Сирии, показывая при этом отличные результаты. Он подчеркнул, что Россию надо понять и принять, но оговорился, что это не является двумя одинаковыми понятиями.
"Скорее, это умение оценивать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой её хочет видеть Вашингтон", — сказал Хумински.
Ранее один из кандидатов на пост замминистра обороны США по политическим делам, Колин Кол, заявил, что отношения между Соединёнными Штатами Америки и Россией достигли низшей точки со времён окончания холодной войны.
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