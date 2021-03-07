Промес забил первый гол после возвращения в "Спартак"

Московский "Спартак" мощно начал игру с "Краснодаром" в 21-м туре Российской премьер-лиги. Уже на второй минуте счёт открыл Александр Соболев, головой замкнувший навес с фланга. А на восьмой минуте удвоил преимущество своей команды Квинси Промес, недавно вернувшийся в "Спартак" из "Аякса". Голландец отправил мяч в дальний угол после передачи Джордана Ларссона.