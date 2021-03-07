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Промес забил первый гол после возвращения в "Спартак"

Голландец отличился в игре с "Краснодаром".

7 марта 2021, 16:26

Московский "Спартак" мощно начал игру с "Краснодаром" в 21-м туре Российской премьер-лиги. Уже на второй минуте счёт открыл Александр Соболев, головой замкнувший навес с фланга. А на восьмой минуте удвоил преимущество своей команды Квинси Промес, недавно вернувшийся в "Спартак" из "Аякса". Голландец отправил мяч в дальний угол после передачи Джордана Ларссона.

В настоящий момент продолжается первый тайм, счёт 2:0 в пользу "Спартака".

Дважды в одну и ту же реку: зачем "Спартаку" понадобился Промес

Дважды в одну и ту же реку: зачем "Спартаку" понадобился Промес

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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