"Первый хет-трик в жизни": футболистка ЦСКА родила ребёнка Глушакову
Бывший капитан "Спартака" стал отцом в третий раз.
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков стал отцом в третий раз. Новостью о радостном событии он поделился в социальных сетях. Девочку назвали Мила, и она родилась в исключительно футбольной семье, ведь её мама – футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко.
– Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! – написал Глушаков.
У футболиста уже есть двое детей от первого брака. С Коваленко он начал встречаться около полугода назад, а впервые выложил совместное фото с футболисткой ЦСКА лишь в январе 2021 года.
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