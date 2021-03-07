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"Первый хет-трик в жизни": футболистка ЦСКА родила ребёнка Глушакову

Бывший капитан "Спартака" стал отцом в третий раз.

7 марта 2021, 14:31

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков стал отцом в третий раз. Новостью о радостном событии он поделился в социальных сетях. Девочку назвали Мила, и она родилась в исключительно футбольной семье, ведь её мама – футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко.

– Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! – написал Глушаков.

У футболиста уже есть двое детей от первого брака. С Коваленко он начал встречаться около полугода назад, а впервые выложил совместное фото с футболисткой ЦСКА лишь в январе 2021 года.

У Глушакова новый роман после скандального развода. Его избранница — горячая футболистка

У Глушакова новый роман после скандального развода. Его избранница — горячая футболистка

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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