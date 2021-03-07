Большунов проиграл двум норвежцам на финише лыжного марафона

На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершился мужской масс-старт на 50 километров. Российский спортсмен Александр Большунов сумел добраться до финишной прямой марафона в качестве лидера гонки, однако перед самым флажком его за счёт мощных рывков обошли два норвежца: Йоханнес Хёсфлот Клебо, который в итоге стал победителем, и Эмиль Иверсен — обладатель серебряной награды. Большунову осталось довольствоваться третьим местом.