Большунов проиграл двум норвежцам на финише лыжного марафона
Российский спортсмен лидировал, но не смог удержать преимущество.
Клебо и Иверсен обходят Большунова на финише марафона. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершился мужской масс-старт на 50 километров. Российский спортсмен Александр Большунов сумел добраться до финишной прямой марафона в качестве лидера гонки, однако перед самым флажком его за счёт мощных рывков обошли два норвежца: Йоханнес Хёсфлот Клебо, который в итоге стал победителем, и Эмиль Иверсен — обладатель серебряной награды. Большунову осталось довольствоваться третьим местом.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 50 км
- Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2:10.52,2.
- Эмиль Иверсен (Норвегия) — +0,7.
- Александр Большунов (Россия) — +1,4.
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