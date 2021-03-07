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Скончалась известная правозащитница Хеда Саратова

Она активно помогала чеченским семьям возвращать своих близких из Сирии и Ирака.

7 марта 2021, 10:07
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

В Чечне на 56-м году жизни скончалась правозащитница и член СПЧ при главе региона Хеда Саратова. Об этом в своём "Инстаграме" сообщил глава Совета по правам человека в Чечне Тимур Алиев.

Саратова стала активно заниматься правозащитой в начале 2000-х годов. В последнее время она помогала семьям искать, а также возвращать женщин и детей, насильно увезённых в Сирию и Ирак.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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