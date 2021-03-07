Скончалась известная правозащитница Хеда Саратова
Она активно помогала чеченским семьям возвращать своих близких из Сирии и Ирака.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
В Чечне на 56-м году жизни скончалась правозащитница и член СПЧ при главе региона Хеда Саратова. Об этом в своём "Инстаграме" сообщил глава Совета по правам человека в Чечне Тимур Алиев.
Саратова стала активно заниматься правозащитой в начале 2000-х годов. В последнее время она помогала семьям искать, а также возвращать женщин и детей, насильно увезённых в Сирию и Ирак.
Ранее стало известно, что скончался бывший генпрокурор СССР и почётный работник Прокуратуры России Александр Сухарев.
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