Северная Македония стала 46-й страной, где зарегистрировали "Спутник V"

Северная Македония стала 46-й по счёту страной, которая одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, "Спутник V" одобрен в 46 странах с общим населением более 1,2 млрд человек. По числу полученных одобрений первая российская вакцина от коронавируса находится на втором месте в мире.