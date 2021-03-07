Северная Македония стала 46-й страной, где зарегистрировали "Спутник V"
По числу полученных одобрений препарат находится на втором месте в мире.
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Северная Македония стала 46-й по счёту страной, которая одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", — рассказали в РФПИ.
Таким образом, "Спутник V" одобрен в 46 странах с общим населением более 1,2 млрд человек. По числу полученных одобрений первая российская вакцина от коронавируса находится на втором месте в мире.
Ранее качество российской вакцины "Спутник V" высоко оценил главный инфекционист США.
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