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Северная Македония стала 46-й страной, где зарегистрировали "Спутник V"

По числу полученных одобрений препарат находится на втором месте в мире.

7 марта 2021, 09:55
<p>Фото © Nake Batev/Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Nake Batev/Anadolu Agency via Getty Images

Северная Македония стала 46-й по счёту страной, которая одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", рассказали в РФПИ.

Таким образом, "Спутник V" одобрен в 46 странах с общим населением более 1,2 млрд человек. По числу полученных одобрений первая российская вакцина от коронавируса находится на втором месте в мире.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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