Названы самые популярные направления для путешествий россиян этой зимой

Средняя стоимость одного перелёта по России в ушедшем зимнем сезоне по сравнению с предыдущим снизилась на 9%. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Туту.ру". Как сообщает RT, если прошлой зимой авиабилет в среднем обходился в 6861 рубль, то в этом сезоне россияне платили 6252 рубля.

Самыми популярными направлениями оказались Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. При этом все эти перелёты совершались из Москвы. Отмечается, что рейтинг в последние годы меняется не сильно, но в этом сезоне особо отметились такие города как Волгоград и Махачкала, спрос на билеты в которые вырос вдвое и втрое соответственно.

Наибольшее снижение цен на авиабилеты было зафиксировано по направлениям из Москвы в Новосибирск (- 36%), в Санкт-Петербург (- 29%), в Екатеринбург (- 28%) и в Волгоград (- 28%). В то же время стоимость перелёта в Крым за год подорожала в среднем на 6%. Кроме того, на несколько процентов выросли цены на билеты в Сочи, Краснодар, Махачкалу и Мурманск.

А ранее сообщалось, что в России подешевели авиабилеты на весну. Лайф рассказывал, какие направления на этот период стали самыми популярными у россиян.

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