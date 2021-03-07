Два ДТП с 17 автомобилями произошли на МКАД

Обрушившийся на Москву мощный снегопад стал причиной массового ДТП с участием 11 машин на 93-м километре МКАД. Об аварии сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

"На внешней стороне 93-го километра МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло массовое ДТП, предварительно, с участием 11 автомобилей", — уточнили в Дептрансе.

Спустя полчаса на месте происшествия восстановили движение. Но ненадолго. На этом же участке на внутренней стороне магистрали позже столкнулось ещё шесть автомобилей. Пришлось перекрыть правую и среднюю полосы.

На территории Москвы и Подмосковья синоптики накануне обещали выпадение количества осадков, близкого к рекордному.

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