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Два ДТП с 17 автомобилями произошли на МКАД

Аварии произошли на одном месте с интервалом в один час.

7 марта 2021, 09:18
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович

Обрушившийся на Москву мощный снегопад стал причиной массового ДТП с участием 11 машин на 93-м километре МКАД. Об аварии сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

"На внешней стороне 93-го километра МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло массовое ДТП, предварительно, с участием 11 автомобилей", уточнили в Дептрансе.

Спустя полчаса на месте происшествия восстановили движение. Но ненадолго. На этом же участке на внутренней стороне магистрали позже столкнулось ещё шесть автомобилей. Пришлось перекрыть правую и среднюю полосы.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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