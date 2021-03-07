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Российские вузы в 2021 году смогут проводить экзамены онлайн при помощи биометрии

Система будет идентифицировать личности студентов и только потом допускать их до сессии.

7 марта 2021, 09:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российские вузы смогут проводить сессию в 2021/2022 учебном году дистанционно при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищённым каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена", пояснили в пресс-службе кабмина.

Решение о проведении сессии онлайн будет принимать руководство вузов. Дистанционный формат доступен для студентов, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Рособрнадзоре не исключили отмену обязательного ЕГЭ. В ведомстве также отметили, что к 2030 году как сама процедура ЕГЭ, так и задания могут существенно измениться.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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