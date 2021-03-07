ЦСКА всухую обыграл "Спартак", одержав третью победу подряд

ЦСКА победил "Спартак" в третьем матче серии 1/8 Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-арене" и закончилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.

Автором победной шайбы стал капитан ЦСКА Сергей Андронов, открывший счёт на шестой минуте игры.

Укрепил преимущество красно-синих Максим Шалунов. Нападающий в начале третьего периода прицельным броском реализовал большинство.

За четыре минуты до финальной сирены свою первую шайбу в розыгрыше Кубка Гагарина забросил Никита Коростелёв, шикарно переиграв Юлиуса Гудачека и поставив точку в этой игре.

Таким образом, ЦСКА выиграл все три матча у "Спартака" (1:0, 5:1; 3:0) и ведёт в серии со счётом 3–0. Для выхода в 1/4 финала Кубка Гагарина армейцам осталось одержать одну победу.

В следующий раз команды выйдут на лёд 9 марта.

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд

"Спартак" — ЦСКА — 0:3 (0:1; 0:0; 0:2), в серии — 0–3

"Трактор" — "Салават Юлаев" — 0:4 (0:1; 0:2; 0:1), в серии — 1–2

"Торпедо" — "Ак Барс" — 0:4 (0:1; 0:2; 0:1), в серии — 0–3

"Йокерит" — "Локомотив" — 2:3 ОТ (0:2; 1:0; 1:0; 0:1), в серии — 0–3

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