Россиянам объяснили, к чему приведёт ужесточение требований по ипотеке

Ужесточение правил в сфере ипотечного кредитования в первую очередь ударит по микрофинансовым организациям. Многие из них окажутся перед выбором: отказаться от выдачи подобных займов или перейти на незаконную схему кредитования, считает экономист Константин Селянин.

"Ужесточение правил прежде всего направлено не столько на банки, сколько на микрофинансовые организации. Потому что банки и так выдают ипотечные кредиты по весьма умеренным ставкам. В районе 7–8% банки сейчас выдают ипотечные кредиты, естественно, с залогом и страхуя залог. Это мера в отношении микрофинансовых организаций, которые выдают кредиты по гораздо более высоким ставкам", — сказал он изданию Ura.ru.

Эксперт считает, что с ужесточением условий многие микрофинансовые организации откажутся от услуги ипотечного кредитования, так как не смогут её обеспечить. Селянин предположил, что в таком случае они могут начать незаконную выдачу подобных кредитов, оформляя их как займы от физического лица. Но, напомнил экономист, ипотечное кредитование — это прерогатива банков, которые, в отличие от микрофинансовых организаций, очень жёстко контролируются.

А ещё Лайф рассказывал, что Банк России назвал топ-3 регионов с самой недоступной ипотекой. По версии финансового регулятора, это Чечня, Ингушетия и Тува по итогам января 2021 года. Если средняя ставка по стране составляет 7,23% годовых, то в регионах — лидерах антирейтинга она превышает или вплотную приближается к 8%.

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