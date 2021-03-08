В Госдуме ответили на заявление из Киева о "сильном ударе и потрясении" для России

Депутат пояснил, что в действительности в результате действий украинских властей пострадала демократия.

Зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о том, что закрытие оппозиционных телеканалов в Незалежной стало "сильным ударом и потрясением" для России.

"Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии", — сказал депутат в разговоре с RT.