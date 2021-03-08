В Госдуме ответили на заявление из Киева о "сильном ударе и потрясении" для России

Зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о том, что закрытие оппозиционных телеканалов в Незалежной стало "сильным ударом и потрясением" для России.

"Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии", — сказал депутат в разговоре с RT.

Парламентарий напомнил, что попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договорённостей со стороны Украины вызывает большую озабоченность. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать её, и это вызывает серьёзную озабоченность, сказал Чепа.

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