В Госдуме ответили на заявление из Киева о "сильном ударе и потрясении" для России
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Депутат пояснил, что в действительности в результате действий украинских властей пострадала демократия.
Зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о том, что закрытие оппозиционных телеканалов в Незалежной стало "сильным ударом и потрясением" для России.
"Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определённую альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии", — сказал депутат в разговоре с RT.
Парламентарий напомнил, что попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договорённостей со стороны Украины вызывает большую озабоченность. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать её, и это вызывает серьёзную озабоченность, сказал Чепа.
Напомним, что три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций президента Владимира Зеленского. После этого решения стало известно, что украинская оппозиция инициирует процедуру импичмента главы государства. В Кремле отметили, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам. В конце февраля заблокированные каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK объединились в медиахолдинг "Новости" и создали телеканал "Перший незалежний" ("Первый независимый"), доступ к которому Киев закрыл спустя час после выхода в эфир.