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Сильный пожар уничтожил 13 автомобилей на парковке под Тулой

Основная версия произошедшего — поджог.

8 марта 2021, 09:22
<p>Фото © <a href="https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4404572" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Фото © МЧС России

В Тульской области на неохраняемой парковке во время пожара сгорело 13 легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

"8 марта 2021 года в 03:17 на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании 13 автомобилей (Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy, Volkswagen Multivan, УАЗ, "УАЗ Патриот", 7 автомобилей Ford Transit)", — сообщили в МЧС.

ЧП произошло в городе Донском на территории неохраняемой автостоянки. В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются, но, по предварительной версии, причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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