Сильный пожар уничтожил 13 автомобилей на парковке под Тулой

В Тульской области на неохраняемой парковке во время пожара сгорело 13 легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

"8 марта 2021 года в 03:17 на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании 13 автомобилей (Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy, Volkswagen Multivan, УАЗ, "УАЗ Патриот", 7 автомобилей Ford Transit)", — сообщили в МЧС.

ЧП произошло в городе Донском на территории неохраняемой автостоянки. В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются, но, по предварительной версии, причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

А ранее стало известно о мотивах новокузнецкого поджигателя, чуть не спалившего здание местного стриптиз-клуба.

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