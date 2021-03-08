Российских женщин оригинально поздравили с 8 Марта кавером на песню "Бетономешалка"

Российский музыкант Артём Павлёнок, известный под псевдонимом ASPER X, в Международный женский день поздравил дам оригинальным исполнением давнего хита метал-группы "Кувалда" — "Бетономешалка". Но только в интерпретации исполнителя ASPER X она превратилась в "Букетомешалку".

"Премьера "Бетономешалки" состоялась прямо на улицах Москвы. Раскрашенная под огромный тюльпан бетономешалка и песня из колонок привлекали москвичек, которых тут же поздравляли с праздником и одаривали цветами", — говорится в подписи к ролику.