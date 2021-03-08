Российских женщин оригинально поздравили с 8 Марта кавером на песню "Бетономешалка"
Дам, увидевших красочный грузовик, одаривали цветами.
Российский музыкант Артём Павлёнок, известный под псевдонимом ASPER X, в Международный женский день поздравил дам оригинальным исполнением давнего хита метал-группы "Кувалда" — "Бетономешалка". Но только в интерпретации исполнителя ASPER X она превратилась в "Букетомешалку".
"Премьера "Бетономешалки" состоялась прямо на улицах Москвы. Раскрашенная под огромный тюльпан бетономешалка и песня из колонок привлекали москвичек, которых тут же поздравляли с праздником и одаривали цветами", — говорится в подписи к ролику.
А ещё члены ОНФ поздравили женщин с 8 Марта трогательной песней Высоцкого. Они напомнили, что в наибольшем внимании нуждаются пожилые и одинокие женщины, ветераны и матери детей с серьёзными диагнозами. В акции уже приняли участие "Ночные волки" и другие общественные деятели и организации.
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