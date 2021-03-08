Активисты "Молодой гвардии" поздравили женщин огромной открыткой на льду

В Екатеринбурге активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) поздравили женщин с 8 Марта, нарисовав на снегу огромную поздравительную открытку. Они опубликовали пост на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Активисты оставили надпись "С 8 Марта" на льду реки Исети в акватории местного пруда. Площадь композиции составила 25 000 м2. Ребята работали над этой открыткой в течение двух дней.

А недавно женщин с 8 Марта поздравили космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков прямо с борта МКС.

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