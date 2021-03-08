Почти половина россиянок уверена, что мужчинам проще строить карьеру
И среди них — больше начальников.
23% мужчин считают, что им гораздо проще подниматься по карьерной лестнице. А женщин, согласившихся с этим, в два с небольшим раза больше — 49%. Таковы результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые изучило РИА "Новости".
Насчёт простоты женской карьеры россияне более однозначны. С таким тезисом были согласны 19% опрошенных мужчин и почти в 6 раз меньше женщин — всего 3%. Но больше половины жителей страны считает, что на развитие карьеры гендер не влияет.
У мужчин и женщин зарплатные предпочтения тоже различаются. В среднем мужчины хотят зарабатывать 125 000 рублей, а женщины — 91 000 рублей. При этом у 55% опрошенных начальниками являются мужчины, а у 33% — женщины. 12% респондентов сами являются руководителями, из них 15% мужчин и 8% женщин.
А недавно были названы города-миллионники, где женщины чаще всего оформляют ипотеку.
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