Полицейский пёс Фугас поздравил жительниц Томска с 8 марта. Видео © УМВД России по Томской области

В Томске полицейские-кинологи необычно поздравили женщин с 8 Марта, а помогал им в этом пёс Фугас, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Служебно-розыскная овчарка с корзиной цветов стала главным участником акции "8 Марта - в каждый дом". Сначала прекрасных дам поздравляли сотрудники, а затем по команде умное животное преподносило букет.

Получить такой подарок были рады все без исключения. В качестве приятного бонуса все желающие смогли сфотографироваться с Фугасом на память.

Жительницы Томска сердечно поблагодарили стражей порядка за такое необычное и душевное поздравление. А полицейские еще раз напомнили женщинам о том, как не попасться на уловки мошенников.

Ранее Лайф показал, как судебные приставы поздравляют женщин из разных регионов с 8 Марта.

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