Задержаны подозреваемые в похищении и зверском убийстве москвича по заказу бывшего тестя — видео

В Москве задержаны двое мужчин, которые подозреваются в заказном похищении и убийстве человека. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Самого организатора расправы — бывшего тестя убитого — задержали двумя сутками ранее. По версии следствия, он нанял двух исполнителей, чтобы избавиться от экс-зятя.

Также Следком показал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что несколько человек насильно заталкивают мужчину в автомобиль. После этого подозреваемые в ходе следственного эксперимента показали на манекене, как убили похищенного и спрятали тело.

Возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 33 и пунктам "в", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с похищением человека). Следователи устанавливают иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование продолжается.

Ранее Лайф писал о другом жестоком преступлении — в Подмосковье. Тела бабушки и её троих внуков в возрасте от двух до восьми лет обнаружили в городе Ликино-Дулёво вечером 7 марта. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается сын женщины. По факту убийства возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подозреваемый задержан, но допросить его не получилось из-за неадекватного поведения.

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