По факту убийства бабушки и трёх внуков в Подмосковье возбудили уголовное дело
Глава СК поручил доложить ему обо всех обстоятельствах произошедшего.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства бабушки и троих её внуков в подмосковном Ликино-Дулёво, об этом сообщается на сайте СУ СКР по Московской области.
Тела 45-летней женщины, двухлетних близнецов и восьмилетней девочки были найдены с множественными колото-резаными ранениями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа, выясняются все обстоятельства случившегося.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. Он поручил руководителю Следственного управления по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.
Напомним, сегодня в подмосковном городе Ликино-Дулёво обнаружили тела бабушки и её троих внуков в возрасте от двух до восьми лет. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается сын женщины.
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