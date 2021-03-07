По факту убийства бабушки и трёх внуков в Подмосковье возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства бабушки и троих её внуков в подмосковном Ликино-Дулёво, об этом сообщается на сайте СУ СКР по Московской области.

Тела 45-летней женщины, двухлетних близнецов и восьмилетней девочки были найдены с множественными колото-резаными ранениями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа, выясняются все обстоятельства случившегося.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. Он поручил руководителю Следственного управления по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.

Напомним, сегодня в подмосковном городе Ликино-Дулёво обнаружили тела бабушки и её троих внуков в возрасте от двух до восьми лет. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается сын женщины.

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