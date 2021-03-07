Российские звёзды рассказали, что подарят своим женщинам на 8 Марта

На 8 Марта у всех мужчин принято радовать дорогих женщин как маленькими безделушками, так и дорогими подарками. Продюсер Виктор Дробыш, артист Владимир Винокур и музыкант Юрий Лоза рассказали изданию Ura.ru, что собираются дарить своим женщинам.

"Цветы, мороженое и деньги. Лучший подарок — это деньги, потому что женщина сама знает, что ей нужно. А мужики всегда духи покупают не те, в одежде вообще не соображают. Поэтому всё должна сама женщина решать", — считает Винокур.

Лоза же сказал, что ограничится только цветами. По словам певца, все его попытки купить что-то практичное и полезное всегда разбивались о горы критики, то, мол, размер не тот, то фасон, а то и всё вместе. Так как, по мнению Лозы, очень сложно купить не те цветы, это беспроигрышный вариант.

Виктор Дробыш также считает, что нет лучшего подарка на Международный женский день, чем цветы. Однако аргументация у артиста другая. По его мнению, мужчина должен радовать свою женщину каждый день, именно поэтому на праздники достаточно простых цветов и внимания.

Ранее Лайф писал, почему актёр Александр Балуев не дарит на 8 Марта дорогих подарков.

Авторы