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Российские звёзды рассказали, что подарят своим женщинам на 8 Марта

Как и ожидалось, цветы оказались самым популярным вариантом.

7 марта 2021, 18:32
<p>Юрий Лоза. Фото © LIFE / Владимир Суворов</p>

Юрий Лоза. Фото © LIFE / Владимир Суворов

На 8 Марта у всех мужчин принято радовать дорогих женщин как маленькими безделушками, так и дорогими подарками. Продюсер Виктор Дробыш, артист Владимир Винокур и музыкант Юрий Лоза рассказали изданию Ura.ru, что собираются дарить своим женщинам.

"Цветы, мороженое и деньги. Лучший подарок — это деньги, потому что женщина сама знает, что ей нужно. А мужики всегда духи покупают не те, в одежде вообще не соображают. Поэтому всё должна сама женщина решать", — считает Винокур.

Лоза же сказал, что ограничится только цветами. По словам певца, все его попытки купить что-то практичное и полезное всегда разбивались о горы критики, то, мол, размер не тот, то фасон, а то и всё вместе. Так как, по мнению Лозы, очень сложно купить не те цветы, это беспроигрышный вариант.

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Виктор Дробыш также считает, что нет лучшего подарка на Международный женский день, чем цветы. Однако аргументация у артиста другая. По его мнению, мужчина должен радовать свою женщину каждый день, именно поэтому на праздники достаточно простых цветов и внимания.

Ранее Лайф писал, почему актёр Александр Балуев не дарит на 8 Марта дорогих подарков.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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