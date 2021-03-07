Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать публикации российских СМИ
Доступ к некоторым из них был запрещён соцсетью сегодня.
Фото © ТАСС / imago images / Lehtikuva
Роскомнадзор направил письмо представителям социальной сети Facebook с требованием восстановить удалённые публикации российских информационных агентств, которые касались задержанных в Воронеже сторонников украинских радикалов. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.
"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещённой в официальных аккаунтах российских СМИ "Взгляд", РБК и ТАСС", — говорится в сообщении.
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В ведомстве назвали сложившуюся ситуацию актом цензуры, который нарушает принципы свободного распространения информации. Кроме того, там пригрозили компании штрафом до одного миллиона рублей.
Напомним, ранее сегодня Facebook заблокировал основанные на релизе ФСБ статьи о пресечении в Воронеже деятельности украинских радикалов.
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