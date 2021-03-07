Facebook заблокировал основанные на релизе ФСБ статьи российских СМИ
Публикации касаются задержанных в Воронеже сторонников украинских радикалов.
Фото © Pixabay
Facebook заблокировал основанные на релизе ФСБ статьи российских СМИ после слов эксперта украинского сайта StopFake. Доступ в соцсети был ограничен к публикациям ТАСС, РБК и "Взгляд".
В релизе ФСБ говорилось, что ведомство совместно с МВД и СК пресекло в Воронеже деятельность сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, а также провоцировали межнациональные конфликты и призывали к совершению насильственных преступлений.
Однако в дело вмешался эксперт украинского сайта StopFake, который сотрудничает с Facebook. Он сделал вывод, что задержанные не имеют никакого отношения к украинским неонацистам, и заявил о ложности информации российских СМИ, после чего статьи и были заблокированы.
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