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Facebook заблокировал основанные на релизе ФСБ статьи российских СМИ

Публикации касаются задержанных в Воронеже сторонников украинских радикалов.

7 марта 2021, 15:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Facebook заблокировал основанные на релизе ФСБ статьи российских СМИ после слов эксперта украинского сайта StopFake. Доступ в соцсети был ограничен к публикациям ТАСС, РБК и "Взгляд".

В релизе ФСБ говорилось, что ведомство совместно с МВД и СК пресекло в Воронеже деятельность сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, а также провоцировали межнациональные конфликты и призывали к совершению насильственных преступлений.

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Однако в дело вмешался эксперт украинского сайта StopFake, который сотрудничает с Facebook. Он сделал вывод, что задержанные не имеют никакого отношения к украинским неонацистам, и заявил о ложности информации российских СМИ, после чего статьи и были заблокированы.

Ранее Facebook снял запрет на политическую рекламу.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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