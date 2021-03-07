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Стало известно о состоянии госпитализированной с ковидом Людмилы Лядовой

Ранее певицу перевели в реанимационное отделение из-за кислородного голодания.

7 марта 2021, 14:43
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/composer/sov/264802/foto/423274/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Фото © kino-teatr.ru

Состояние народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой улучшилось. Об этом в беседе с ТАСС сообщил её представитель Виталий Мирошников.

"Пошла положительная динамика. Она даже смогла поговорить по телефону", — рассказал Мирошников.

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Представитель артистки отметил, что Лядова уже может дышать без кислородной маски. Но пока певица продолжает ею пользоваться.

Напомним, народная артистка РСФСР Людмила Лядова была доставлена в одну из клиник Москвы с коронавирусной инфекцией и 75-процентным поражением лёгких. Позже из-за ухудшения состояния её перевели в реанимацию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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