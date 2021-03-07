Стало известно о состоянии госпитализированной с ковидом Людмилы Лядовой
Ранее певицу перевели в реанимационное отделение из-за кислородного голодания.
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Состояние народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой улучшилось. Об этом в беседе с ТАСС сообщил её представитель Виталий Мирошников.
"Пошла положительная динамика. Она даже смогла поговорить по телефону", — рассказал Мирошников.
Представитель артистки отметил, что Лядова уже может дышать без кислородной маски. Но пока певица продолжает ею пользоваться.
Напомним, народная артистка РСФСР Людмила Лядова была доставлена в одну из клиник Москвы с коронавирусной инфекцией и 75-процентным поражением лёгких. Позже из-за ухудшения состояния её перевели в реанимацию.
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