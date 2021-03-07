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Появилось видео с испытаний ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере

Снаряд имитирует удар по двум морским целям.

7 марта 2021, 14:34

Видео © Телеканал "Звезда"

В Сети появилось видео испытаний ракеты комплекса береговой обороны России "Бал" в специальной безэховой камере. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

Специалисты создали условия, имитирующие работу наведения ракеты на цель, в качестве которой выступают условные корабли. Их роль в камере играют специальные рупоры, установленные на рельсах. В момент наведения и "полёта" ракеты, платформа перемещается в разные стороны. При этом в условиях испытаний, в отличие от реальных, всё происходит наоборот: так как ракета закреплена на одном месте и меняет лишь угол наклона, её движение имитирует скользящая по рельсам цель.

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"При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели", — объяснил заместитель генерального конструктора по инновационному развитию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Станислав Сычев.

А ранее Лайф сообщал, что в России завершились государственные испытания отечественной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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