Появилось видео с испытаний ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере
Снаряд имитирует удар по двум морским целям.
Видео © Телеканал "Звезда"
В Сети появилось видео испытаний ракеты комплекса береговой обороны России "Бал" в специальной безэховой камере. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".
Специалисты создали условия, имитирующие работу наведения ракеты на цель, в качестве которой выступают условные корабли. Их роль в камере играют специальные рупоры, установленные на рельсах. В момент наведения и "полёта" ракеты, платформа перемещается в разные стороны. При этом в условиях испытаний, в отличие от реальных, всё происходит наоборот: так как ракета закреплена на одном месте и меняет лишь угол наклона, её движение имитирует скользящая по рельсам цель.
"При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели", — объяснил заместитель генерального конструктора по инновационному развитию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Станислав Сычев.
А ранее Лайф сообщал, что в России завершились государственные испытания отечественной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
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