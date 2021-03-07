Появилось видео с испытаний ракеты комплекса "Бал" в безэховой камере

Специалисты создали условия, имитирующие работу наведения ракеты на цель, в качестве которой выступают условные корабли. Их роль в камере играют специальные рупоры, установленные на рельсах. В момент наведения и "полёта" ракеты, платформа перемещается в разные стороны. При этом в условиях испытаний, в отличие от реальных, всё происходит наоборот: так как ракета закреплена на одном месте и меняет лишь угол наклона, её движение имитирует скользящая по рельсам цель.