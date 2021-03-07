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Новые места платной парковки начнут действовать в Москве с 5 апреля

Изменения нацелены преимущественно на жителей районов, чьи места постоянно заняты.

7 марта 2021, 14:10
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

На некоторых столичных улицах с 5 апреля изменятся правила платной парковки. Об этом сообщает пресс-служба "Московского паркинга". В частности, изменения коснутся жителей Пресненского, Басманного, Савёловского, Даниловского и ещё 18 районов Москвы.

Речь идёт о так называемых местах "для резидентов", парковаться на которых смогут исключительно жители конкретного района. Чтобы такую возможность получить, необходимо оставить специальную заявку на сайте мэрии Москвы или в любом МФЦ. Отмечается, что правила парковки изменятся не на всех улицах перечисленных районов, а лишь на тех, на которых расположены парки, торговые центры и другие объекты притяжения местных жителей.

Парковки на улицах Москвы 8 марта будут бесплатными

Парковки на улицах Москвы 8 марта будут бесплатными

Разрешение на парковку будет бесплатным, но действие его будет распространяться на промежуток с восьми вечера до восьми утра. При этом за три тысячи рублей в год можно оформить круглосуточный документ и парковаться на удобных местах в любое время.

Кроме того, как ранее сообщал Лайф, частично изменятся и тарифы на парковку. Изменения будут происходить в зависимости от загруженности парковочных мест.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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