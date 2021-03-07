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Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды

В районе коммунальной аварии находится 188 многоквартирных домов и 343 — в частном секторе.

7 марта 2021, 14:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из-за аварии на водопроводе более 40 тысяч жителей Саратова временно остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Согласно имеющимся данным, авария произошла на улице Навашина в результате разгерметизации задвижки водопровода. Без воды осталось 188 многоквартирных домов и 343 — в частном секторе. Всего там проживает 40,9 тысячи человек, из которых 6820 — дети. Авария будет устранена завтра, 8 марта, к 13:00 по местному времени, отметили в управлении.

Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП под Саратовом

Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП под Саратовом

Напоминаем, что не так давно в Саратове уже происходил подобный инцидент, однако тогда без воды осталось куда больше людей — около 400 тысяч.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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