Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды

Из-за аварии на водопроводе более 40 тысяч жителей Саратова временно остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Согласно имеющимся данным, авария произошла на улице Навашина в результате разгерметизации задвижки водопровода. Без воды осталось 188 многоквартирных домов и 343 — в частном секторе. Всего там проживает 40,9 тысячи человек, из которых 6820 — дети. Авария будет устранена завтра, 8 марта, к 13:00 по местному времени, отметили в управлении.

Напоминаем, что не так давно в Саратове уже происходил подобный инцидент, однако тогда без воды осталось куда больше людей — около 400 тысяч.

Авторы