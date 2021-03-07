В Австрии прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины

В Австрии зафиксирован случай смерти одной пациентки и заболевания другой после вакцинации препаратом AstraZeneca. На время расследования местные власти приняли решение не прививать этой вакциной до выяснения обстоятельств. Об этом сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии.

Стало известно, что 49-летняя женщина скончалась из-за тяжёлых нарушений свёртываемости крови. А у 35-летней пациентки сформировалась тромбоэмболия лёгочной артерии. Однако её состояние уже стабилизировалось. Пока не известно наверняка, связано ли это с действием вакцины, но местные власти изучают этот вопрос.

"Ведётся выяснение обстоятельств с участием соответствующих экспертов, чтобы полностью исключить возможную связь. С целью предосторожности оставшиеся запасы этой партии вакцины прививаться не будут", — пояснили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Австрии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer – BioNTech скончалось более 40 человек. Специалисты пытаются выяснить, связано ли это с вакцинацией.

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