В Калининграде ищут поджигателя, объявившего охоту на водоматы — видео

Видео © Соцсети

Калининградцы столкнулись с необычной проблемой: в городе завёлся хулиган, который, по всей видимости, на дух не переносит водоматы. По ночам мужчина поджигает их при помощи зажигательной смеси. Очередной акт вандализма попал на видео, которое опубликовали в соцсетях.

"Прохожий в камуфляжной куртке, рост примерно 170–175, худощавого телосложения, примерно от 30 до 45 лет, принёс пакет с зажигательной смесью в бутылке и поставил его на автомат, дабы поджечь его, после чего скрылся в конец дома и наблюдал, как горит автомат", — написал в паблике местный житель, уточнив, что подобный инцидент происходит уже не впервые.

Известно, что пока вандал орудует не по всему городу, а лишь во дворах на улице Балашовской. Полиция сообщила, что уже подключила своих сотрудников к поиску поджигателя-луддита.

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