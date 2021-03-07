В Калининграде ищут поджигателя, объявившего охоту на водоматы — видео
Злоумышленник заливает в них зажигательную смесь и оставляет гореть.
Видео © Соцсети
Калининградцы столкнулись с необычной проблемой: в городе завёлся хулиган, который, по всей видимости, на дух не переносит водоматы. По ночам мужчина поджигает их при помощи зажигательной смеси. Очередной акт вандализма попал на видео, которое опубликовали в соцсетях.
"Прохожий в камуфляжной куртке, рост примерно 170–175, худощавого телосложения, примерно от 30 до 45 лет, принёс пакет с зажигательной смесью в бутылке и поставил его на автомат, дабы поджечь его, после чего скрылся в конец дома и наблюдал, как горит автомат", — написал в паблике местный житель, уточнив, что подобный инцидент происходит уже не впервые.
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Известно, что пока вандал орудует не по всему городу, а лишь во дворах на улице Балашовской. Полиция сообщила, что уже подключила своих сотрудников к поиску поджигателя-луддита.
А накануне житель Новокузнецка пришёл в стриптиз-клуб с бутылкой зажигательной смеси и устроил там пожар. Позже он объяснил, зачем это сделал.
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