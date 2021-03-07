Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мясников развеял миф о влиянии бюстгальтера на развитие рака груди

Нужно следить за рационом и отказаться от вредных привычек, отметил он.

7 марта 2021, 14:50

Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Бюстгальтер не может стать причиной развития рака груди. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Никак не влияет, что бы он там ни передавливал, это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди", — пояснил Мясников.

Доктор Мясников слёг с опоясывающим лишаем и дал совет россиянам

Доктор Мясников слёг с опоясывающим лишаем и дал совет россиянам

Для профилактики рака груди врач посоветовал женщинам отказаться от алкоголя и курения. Он отметил пользу правильного питания, включая продукты с большим количеством эстрогена. Также Мясников напомнил зрителям о необходимости физических нагрузок и посоветовал женщинам старше 40 лет чаще посещать маммолога.

Недавно доктор Мясников рассказал о том, что волосы на лице и руках могут быть симптомом онкологии или других заболеваний.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1