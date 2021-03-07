Мясников развеял миф о влиянии бюстгальтера на развитие рака груди

Бюстгальтер не может стать причиной развития рака груди. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Никак не влияет, что бы он там ни передавливал, это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди", — пояснил Мясников.

Для профилактики рака груди врач посоветовал женщинам отказаться от алкоголя и курения. Он отметил пользу правильного питания, включая продукты с большим количеством эстрогена. Также Мясников напомнил зрителям о необходимости физических нагрузок и посоветовал женщинам старше 40 лет чаще посещать маммолога.

Недавно доктор Мясников рассказал о том, что волосы на лице и руках могут быть симптомом онкологии или других заболеваний.

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