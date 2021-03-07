Ягудин назвал метания фигуристки Алёны Косторной между тренерами "Санта-Барбарой"
О правильности её решения скажут результаты на соревнованиях, отметил он.
Фигурист Алексей Ягудин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Ситуация в российском фигурном катании с переходом спортсменок от одних преподавателей к другим напоминает сюжет из мыльной оперы "Санта-Барбара". Так олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал возвращение Алёны Косторной к Этери Тутберидзе.
"Реальная "Санта-Барбара", тут федерация ничего не знает, а там все знают, тут говорят: "У меня никаких претензий финансовых", а там есть претензии. Это какая-то фигурнокатательная "Санта-Барбара", — сказал он журналистам.
Ягудин подчеркнул, что хотя все эти события и имеют негативный характер, но они в какой-то степени так или иначе подпитывают интерес к миру фигурного катания. Однако, было ли правильным решение Косторной, теперь покажут только результаты соревнований, подчеркнул спортсмен.
Напомним, летом прошлого года фигуристки Алёна Косторная и Александра Трусова покинули своего тренера Этери Тутберидзе и ушли к Евгению Плющенко. Вскоре после этого известного фигуриста покинула Евгения Медведева, а накануне Алёна Косторная вернулась к Тутберидзе.
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