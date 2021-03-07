На мстительного поджигателя стриптиз-клуба в Новокузнецке завели уголовное дело

В Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении поджигателя, который разбил бутылку с зажигательной смесью в здании ночного клуба Новокузнецка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

ЧП произошло после конфликта 22-летнего посетителя клуба с сотрудниками охраны. Они его вывели из здания, но тот вернулся с коктейлем Молотова. Его выбили из рук, из-за чего произошёл пожар.

"Посетителей эвакуировали, сотрудники развлекательного заведения самостоятельно ликвидировали пожар. Мужчина с места преступления скрылся, однако через несколько часов он сам явился в правоохранительные органы", — отметили в СК РФ.

В результате пожара два человека получили ожоги. Следствие продолжается. Решается вопрос о задержании мужчины и избрании ему меры пресечения.

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