В Башкирии женщин поздравили с 8 Марта огромной надписью на снегу

Поздравительная надпись в Башкирии. Видео © LIFE

Огромной надписью на снегу "Вам, любимые!" поздравили женщин Башкортостана с наступающим Международным женским днём местные волонтёры в рамках одноимённой акции. Видео с процессом изготовления надписи попало в редакцию Лайфа.

Процесс изготовления надписи достаточно прост в теории, но на практике волонтёрам пришлось вычищать лопатами огромные буквы, а затем окрашивать их при помощи аэрозольной краски. Однако ради любимых женщин они были готовы делать это с улыбкой.

Башкортостан — не единственный город, в котором проходит акция "Вам, любимые!". Дарят цветы и радуют женщин также в Крыму и даже в Нью-Йорке, где представитель российской общины рассказывает местным девушкам о празднике 8 Марта.

Лайф напоминает, что есть и те, кто решил порадовать представительниц прекрасного пола вне этой акции. Сотрудники МВД устроили в Московском метрополитене флешмоб с участием оркестра, играющего знакомые мелодии, и курсантов в парадной форме, которые дарили женщинам тюльпаны.

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