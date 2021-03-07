Москвичей предупредили об аномальном похолодании 8 марта
Синоптики решили измерять температуру в Фаренгейтах, чтобы не испортить праздник.
В Международный женский день столичная температура воздуха будет в районе -3 — -5 °С. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
"Температура будет ночью около 10 градусов мороза. Днём максимальная температура пять-три градуса мороза ожидается", — отметил синоптик.
Это на на два-три градуса ниже нормы. При этом, как отметил Вильфанд, Гидрометцентр России подготовит подарок женщинам на 8 Марта, представив праздничный прогноз погоды в градусах Фаренгейта. Тогда дневная температура будет +20 °F.
Напомним, что синоптики ранее прогнозировали продолжение зимы в Москве.
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