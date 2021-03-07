Москвичей предупредили об аномальном похолодании 8 марта

В Международный женский день столичная температура воздуха будет в районе -3 — -5 °С. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Это на на два-три градуса ниже нормы. При этом, как отметил Вильфанд, Гидрометцентр России подготовит подарок женщинам на 8 Марта, представив праздничный прогноз погоды в градусах Фаренгейта. Тогда дневная температура будет +20 °F.