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Олигофрен в буйном помешательстве: Лайф узнал о подозреваемом в убийстве родной матери и трёх племянников

По словам родственников, 32-летний Сергей является инвалидом детства.

7 марта 2021, 18:00
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Житель подмосковного Ликино-Дулёва, подозреваемый в убийстве родной матери, а также восьмилетней племянницы и двухлетних племянников, в момент страшной расправы находился в состоянии буйного помешательства. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Родственники погибших сообщили следствию, что 32-летний Сергей М. является инвалидом детства. Врачи поставили ему диагноз "олигофрения". При этом, судя по фотографиям из соцсетей, Сергею инвалидность не слишком мешала: путешествия, бары, пенные вечеринки. Однако у него на странице нет ни одного фото с родными, но есть цитаты с призывом общаться с "людьми, привносящими чудесное в копилку дня".

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Ранее сегодня сообщалось, что житель Новосибирска зарезал свою 17-летнюю девушку, украл у неё деньги и уехал к другой. Подруга погибшей рассказала, что у него были проблемы с наркотиками. Из-за этого девушку давно уговаривали бросить бойфренда.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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