Олигофрен в буйном помешательстве: Лайф узнал о подозреваемом в убийстве родной матери и трёх племянников

Житель подмосковного Ликино-Дулёва, подозреваемый в убийстве родной матери, а также восьмилетней племянницы и двухлетних племянников, в момент страшной расправы находился в состоянии буйного помешательства. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Родственники погибших сообщили следствию, что 32-летний Сергей М. является инвалидом детства. Врачи поставили ему диагноз "олигофрения". При этом, судя по фотографиям из соцсетей, Сергею инвалидность не слишком мешала: путешествия, бары, пенные вечеринки. Однако у него на странице нет ни одного фото с родными, но есть цитаты с призывом общаться с "людьми, привносящими чудесное в копилку дня".