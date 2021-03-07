Олигофрен в буйном помешательстве: Лайф узнал о подозреваемом в убийстве родной матери и трёх племянников
По словам родственников, 32-летний Сергей является инвалидом детства.
Фото © Соцсети
Житель подмосковного Ликино-Дулёва, подозреваемый в убийстве родной матери, а также восьмилетней племянницы и двухлетних племянников, в момент страшной расправы находился в состоянии буйного помешательства. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Родственники погибших сообщили следствию, что 32-летний Сергей М. является инвалидом детства. Врачи поставили ему диагноз "олигофрения". При этом, судя по фотографиям из соцсетей, Сергею инвалидность не слишком мешала: путешествия, бары, пенные вечеринки. Однако у него на странице нет ни одного фото с родными, но есть цитаты с призывом общаться с "людьми, привносящими чудесное в копилку дня".
Ранее сегодня сообщалось, что житель Новосибирска зарезал свою 17-летнюю девушку, украл у неё деньги и уехал к другой. Подруга погибшей рассказала, что у него были проблемы с наркотиками. Из-за этого девушку давно уговаривали бросить бойфренда.
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