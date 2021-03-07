В Германии неизвестные осквернили могилу Бандеры и расстроили посла Украины

В Мюнхене неизвестные осквернили памятник, установленный на месте захоронения Степана Бандеры. Об этом, не сдерживая эмоций, сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник в своём аккаунте в "Твиттере".

Данный инцидент настолько выбил посла из равновесия, что он не постеснялся назвать совершивших акт вандализма "отвратительными подонками", аккомпанируя это громкое высказывание злым смайликом. Он также сообщил, что памятник был облит неизвестным веществом.

"Отвратительные подонки облили её неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", — написал посол в социальной сети.

Ранее львовские депутаты призвали вернуть Бандере звание Герой Украины.

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