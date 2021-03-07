Феерия "Спартака": шесть голов, праздничный дубль Соболева и дебютный гол Промеса

Первые два матча "Спартака" в 2021 году получились безголевыми, однако в игре с "Краснодаром" у красно-белых наконец-то начало залетать. Москвичи забили два гола уже к восьмой минуте, причём второй мяч положил Квинси Промес, отметивший своё возвращение в Москву.

Было что отмечать и Александру Соболеву — нападающий сегодня празднует свой 24-й день рождения. Уходить с поля без гола в такой день — просто преступление, и форвард оформил дубль. Уже на второй минуте он головой замкнул навес с фланга, а на исходе часа игры завершил контратаку идеальным ударом в дальний угол.

У "Спартака" сегодня забивали вообще все нападающие. Вот и Джордан Ларссон в стороне не остался, записав на свой счёт сразу два взятия ворот: сначала пробежал полполя и переиграл голкипера, а затем просто вовремя подставил ногу после удара Виктора Мозеса.

И даже вышедший на замену Эсекьель Понсе в этом празднике жизни поучаствовал. Аргентинец зажёг свою фамилию на табло, когда умело сыграл головой после подачи Алекса Крала.

На спартаковский голевой фонтан "Краснодар" сумел ответить лишь раз: капитан команды Юрий Газинский пушечным ударом левой ноги прошил вратаря Александра Максименко.

Но это не баскетбол, поэтому даже такой красивый гол, забитый из-за пределов штрафной, сразу три очка не принесёт. Так что для "Краснодара" всё завершилось весьма печально — 1:6. А вот "Спартак" поднимается на третье место и готовится к дерби с "Динамо" в приподнятом настроении.

РПЛ, 21-й тур "Спартак" — "Краснодар" — 6:1. Голы: Соболев 2', 61' (1:0, 3:1), Промес 8' (2:0), Ларссон 63', 83' (4:1, 6:1), Понсе 75' (5:1), Газинский 56' (2:1).

Авторы