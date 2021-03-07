Пентагон заявил о готовности дать ответ на ракетный удар по авиабазе США в Ираке

США готовы нанести ответный удар в подходящий момент после обстрела авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, где находится американский контингент. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

NEW: Defense Sec. Lloyd Austin tells @MarthaRaddatz the U.S. is still assessing who carried out recent rocket attack on base in Iraq housing U.S. troops—and that if the U.S. decides to respond, it will be "at a time and place of our own choosing." https://t.co/dp6TAdiT33 pic.twitter.com/UPoDIhgOT1 — This Week (@ThisWeekABC) March 5, 2021

Речь идёт об атаке, которая произошла 3 марта, когда по военному объекту было выпущено около десяти ракет. Никто из военнослужащих не пострадал, но американец из гражданских подрядчиков скончался от сердечного приступа, укрываясь от снарядов.

Остин отметил, что США всё ещё оценивают, кто стоял за обстрелом на авиабазе Айн-аль-Асад, который произошёл через несколько дней после авиаудара США по Сирии. Если США решат нанести ответный удар, то это будет "в то время и в месте, которые мы выберем сами", подчеркнул глава Пентагона.

"Вы можете ожидать, что мы всегда будем привлекать людей к ответственности за их действия. Мы требуем права защищать наши войска", — заключил Остин.

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