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Пентагон заявил о готовности дать ответ на ракетный удар по авиабазе США в Ираке

Вашингтон в данный момент оценивает, кто стоял за нападением.

7 марта 2021, 18:41

США готовы нанести ответный удар в подходящий момент после обстрела авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, где находится американский контингент. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

Речь идёт об атаке, которая произошла 3 марта, когда по военному объекту было выпущено около десяти ракет. Никто из военнослужащих не пострадал, но американец из гражданских подрядчиков скончался от сердечного приступа, укрываясь от снарядов.

Остин отметил, что США всё ещё оценивают, кто стоял за обстрелом на авиабазе Айн-аль-Асад, который произошёл через несколько дней после авиаудара США по Сирии. Если США решат нанести ответный удар, то это будет "в то время и в месте, которые мы выберем сами", подчеркнул глава Пентагона.

СМИ: Власти США повысили уровень угрозы своим солдатам в Ираке после обстрела Сирии

СМИ: Власти США повысили уровень угрозы своим солдатам в Ираке после обстрела Сирии

"Вы можете ожидать, что мы всегда будем привлекать людей к ответственности за их действия. Мы требуем права защищать наши войска", — заключил Остин.

Напомним, в ночь на 26 февраля США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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