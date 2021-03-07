СКР показал видео с места жестокой расправы над бабушкой и тремя внуками в Подмосковье

Следственный комитет РФ опубликовал в "Ютубе" видео из квартиры в подмосковном Ликино-Дулёве, где были жестоко убиты бабушка и трое её маленьких внуков.

Напомним, тела бабушки и её троих внуков в возрасте от двух до восьми лет обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулёво вечером 7 марта. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается сын женщины. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подозреваемый задержан, но допросить его не получилось из-за неадекватного поведения.