СКР показал видео с места жестокой расправы над бабушкой и тремя внуками в Подмосковье
Подозреваемого пока допросить не получилось из-за его неадекватного поведения.
Следственный комитет РФ опубликовал в "Ютубе" видео из квартиры в подмосковном Ликино-Дулёве, где были жестоко убиты бабушка и трое её маленьких внуков.
На кадрах предстало аккуратное и ухоженное жилище, его осмотрели следователи и криминалисты. Были допрошены родственники погибших.
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Ход расследования уголовного дела по факту убийства 45-летней женщины и троих несовершеннолетних поставлен на контроль и.о. руководителя ГСУ СКР по Московской области Александра Старикова.
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Напомним, тела бабушки и её троих внуков в возрасте от двух до восьми лет обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулёво вечером 7 марта. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается сын женщины. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подозреваемый задержан, но допросить его не получилось из-за неадекватного поведения.
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