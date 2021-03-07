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СКР показал видео с места жестокой расправы над бабушкой и тремя внуками в Подмосковье

Подозреваемого пока допросить не получилось из-за его неадекватного поведения.

7 марта 2021, 21:01

Следственный комитет РФ опубликовал в "Ютубе" видео из квартиры в подмосковном Ликино-Дулёве, где были жестоко убиты бабушка и трое её маленьких внуков.

На кадрах предстало аккуратное и ухоженное жилище, его осмотрели следователи и криминалисты. Были допрошены родственники погибших.

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Ход расследования уголовного дела по факту убийства 45-летней женщины и троих несовершеннолетних поставлен на контроль и.о. руководителя ГСУ СКР по Московской области Александра Старикова.

Напомним, тела бабушки и её троих внуков в возрасте от двух до восьми лет обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулёво вечером 7 марта. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается сын женщины. Возбуждено уголовное дело, его на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подозреваемый задержан, но допросить его не получилось из-за неадекватного поведения.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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