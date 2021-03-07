Уголовное дело возбудили после нападения своры бродячих собак на четырёхлетнюю девочку
Состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжёлое.
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Уголовное дело возбуждено после нападения стаи безнадзорных собак на четырёхлетнюю девочку в Печоре (город в Республике Коми), информирует СУ СКР по региону.
Инцидент произошёл 27 февраля, когда ребёнок шёл в соседний дом к тёте. У девочки зафиксированы повреждения головы, лица и ног. Пострадавшую срочно прооперировали в печорской ЦРБ. Сейчас её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Расследование ведётся по статье "Халатность". Организованы проверки, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также идёт определение виновных в ненадлежащей организации отлова уличных собак.
Ранее Лайф писал, что в Туве собаки загрызли 35-летнюю женщину.
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