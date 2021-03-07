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Bloomberg: ЕС может потерять 100 миллиардов евро из-за вялой вакцинации от коронавируса

Отток капитала в Евросоюзе фиксируется уже три недели подряд.

7 марта 2021, 20:25
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Евросоюз может потерять от 50 до 100 миллиардов евро из-за вялых темпов вакцинации от коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Авторы агентства отмечают, что борьба с ковидом в европейских странах проходит медленнее, чем планировалось. Это приводит к замедлению восстановления экономики и препятствует развитию бизнеса.

Также обеспокоенность инвесторов вызывает рост заболеваемости коронавирусом. Bloomberg со ссылкой на заявления фонда BlackRock Investment и финансового конгломерата Bank of America сообщает, что CoViD-19 может нарушить стратегии бизнесменов, тревогу которых вызывает отток капитала, фиксирующийся в Европе уже третью неделю подряд.

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По мнению главного стратега фонда Principal Global Investors Симы Шах, прививочную кампанию тормозят бюрократия и заявления властей, которые зачастую противоречат друг другу.

На данный момент в ЕС одобрены три вакцины от коронавируса. С компаниями заключены предварительные договоры, однако всё равно происходят нарушения поставок препаратов.

Ранее СМИ рассказали об угрозе раскола в ЕС из-за российской вакцины "Спутник V".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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