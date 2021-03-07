Bloomberg: ЕС может потерять 100 миллиардов евро из-за вялой вакцинации от коронавируса
Отток капитала в Евросоюзе фиксируется уже три недели подряд.
Фото © ТАСС / Zuma
Евросоюз может потерять от 50 до 100 миллиардов евро из-за вялых темпов вакцинации от коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.
Авторы агентства отмечают, что борьба с ковидом в европейских странах проходит медленнее, чем планировалось. Это приводит к замедлению восстановления экономики и препятствует развитию бизнеса.
Также обеспокоенность инвесторов вызывает рост заболеваемости коронавирусом. Bloomberg со ссылкой на заявления фонда BlackRock Investment и финансового конгломерата Bank of America сообщает, что CoViD-19 может нарушить стратегии бизнесменов, тревогу которых вызывает отток капитала, фиксирующийся в Европе уже третью неделю подряд.
По мнению главного стратега фонда Principal Global Investors Симы Шах, прививочную кампанию тормозят бюрократия и заявления властей, которые зачастую противоречат друг другу.
На данный момент в ЕС одобрены три вакцины от коронавируса. С компаниями заключены предварительные договоры, однако всё равно происходят нарушения поставок препаратов.
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