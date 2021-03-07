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Власти Швейцарии запретили носить в общественных местах паранджу и никаб

Предусмотрен ряд исключений.

7 марта 2021, 19:45

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Швейцарии 7 марта состоялся референдум, на котором 52,7% жителей проголосовали за запрет скрывать лицо в общественных местах. Об этом сообщает правительство страны.

Запрет наложен на сокрытие лица во время нахождения в публичных местах с помощью предметов гардероба, например паранджи, никаба, балаклавы или платка. Лицо должно быть открыто в общественном транспорте, административных зданиях, ресторанах, магазинах, на стадионах и в других общедоступных местах. Требования касаются как граждан Швейцарии, так и иностранцев.

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Исключения предусмотрены для священных мест и религиозных достопримечательностей, а также для тех случаев, когда лицо прикрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий.

Напомним, это уже не первый подобный референдум в Швейцарии. В 2018 году за запрет скрывать лицо в общественных местах проголосовали жители кантона Санкт-Галлен.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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