Власти Швейцарии запретили носить в общественных местах паранджу и никаб
Предусмотрен ряд исключений.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Швейцарии 7 марта состоялся референдум, на котором 52,7% жителей проголосовали за запрет скрывать лицо в общественных местах. Об этом сообщает правительство страны.
Запрет наложен на сокрытие лица во время нахождения в публичных местах с помощью предметов гардероба, например паранджи, никаба, балаклавы или платка. Лицо должно быть открыто в общественном транспорте, административных зданиях, ресторанах, магазинах, на стадионах и в других общедоступных местах. Требования касаются как граждан Швейцарии, так и иностранцев.
Исключения предусмотрены для священных мест и религиозных достопримечательностей, а также для тех случаев, когда лицо прикрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий.
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Напомним, это уже не первый подобный референдум в Швейцарии. В 2018 году за запрет скрывать лицо в общественных местах проголосовали жители кантона Санкт-Галлен.
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