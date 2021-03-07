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Белоруссия в конце марта запустит производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Предполагается выпускать 500 тысяч доз ежемесячно.

7 марта 2021, 19:07
<p>Фото © ТАСС/ EPA</p>

Фото © ТАСС/ EPA

Белоруссия уже 30-31 марта начнёт промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко в эфире телеканала ОНТ.

26 февраля была выпущена первая партия препарата в количестве 15 тысяч ампул, сейчас они направлены на экспертизу в центр имени Гамалеи.

Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"

Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"

Произведённая в Белоруссии вакцина будет проверена на устойчивость, эффективность и ряд других параметров. После этого начнётся серийный выпуск в размере 500 тысяч доз ежемесячно.

Ранее Лайф сообщал, что Северная Македония стала 46-й страной, где зарегистрировали "Спутник V".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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