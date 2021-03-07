Белоруссия в конце марта запустит производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Белоруссия уже 30-31 марта начнёт промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко в эфире телеканала ОНТ.

26 февраля была выпущена первая партия препарата в количестве 15 тысяч ампул, сейчас они направлены на экспертизу в центр имени Гамалеи.

Произведённая в Белоруссии вакцина будет проверена на устойчивость, эффективность и ряд других параметров. После этого начнётся серийный выпуск в размере 500 тысяч доз ежемесячно.

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