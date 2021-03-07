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Глава ВОЗ поблагодарил Россию за инвестиции в науку при создании вакцины "Спутник V"

Он обсудил с Мурашко одобрение препарата для использования в чрезвычайных ситуациях.

7 марта 2021, 19:02
<p>Фото © Getty Images / Marcos Brindicci</p>

Фото © Getty Images / Marcos Brindicci

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высоко оценил вклад России в науку при создании вакцины "Спутник V". Об этом он написал в своём твиттере после видеобеседы с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

"У меня состоялся конструктивный телефонный разговор с Мурашко о реагировании на CoViD-19 <...> а также о вакцине "Спутник V" и её включении в список лекарств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Я ценю инвестиции России в науку", — отметил глава ВОЗ.

Гебреисус поблагодарил Россию за вклад в дело борьбы с ковидом — научные достижения и финансовую поддержку в этом направлении.

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Напомним, глава Минздрава России в беседе с Гебреисусом внёс предложение о включении вакцины российского производства "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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