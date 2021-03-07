Глава ВОЗ поблагодарил Россию за инвестиции в науку при создании вакцины "Спутник V"

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высоко оценил вклад России в науку при создании вакцины "Спутник V". Об этом он написал в своём твиттере после видеобеседы с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

I had a constructive call with Mihail Murashko, #Russia's Health Minister, about the #COVID19 response globally & in 🇷🇺, as well as about the Sputnik V vaccine & the @WHO Emergency Use Listing process for vaccines. I appreciate 🇷🇺's investment in science. https://t.co/ComWNtE10g — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 7, 2021

"У меня состоялся конструктивный телефонный разговор с Мурашко о реагировании на CoViD-19 <...> а также о вакцине "Спутник V" и её включении в список лекарств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Я ценю инвестиции России в науку", — отметил глава ВОЗ.

Гебреисус поблагодарил Россию за вклад в дело борьбы с ковидом — научные достижения и финансовую поддержку в этом направлении.

Напомним, глава Минздрава России в беседе с Гебреисусом внёс предложение о включении вакцины российского производства "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

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