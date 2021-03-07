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Регион
Опубликовано 7 марта 2021, 22:04

В Черногорию доставлена вторая партия российской вакцины "Спутник V"

Фото © Sputnikvaccine.com

Фото © Sputnikvaccine.com

Первая прибыла немногим ранее — 25 февраля.

Из России в Черногорию была доставлена вторая партия вакцины российского производства "Спутник V". Об этом сообщил Минздрав страны.

"Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь Минздрава Борко Байич встретили вторую партию", — говорится в сообщении.

Первая партия прибыла в страну ещё 25 февраля. Здравко Кривокапич, глава правительства Черногории, заявил, что российская противоковидная вакцина дарит гражданам Черногории надежду и делает возможным предстоящий туристический сезон.

Черногория получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Черногория получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Ранее Лайф писал о том, что Северная Македония стала 46-й страной, где была зарегистрирована противокоронавирусная вакцина "Спутник V".

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Георгий Грачев
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