В Черногорию доставлена вторая партия российской вакцины "Спутник V"

Из России в Черногорию была доставлена вторая партия вакцины российского производства "Спутник V". Об этом сообщил Минздрав страны.

"Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь Минздрава Борко Байич встретили вторую партию", — говорится в сообщении.

Первая партия прибыла в страну ещё 25 февраля. Здравко Кривокапич, глава правительства Черногории, заявил, что российская противоковидная вакцина дарит гражданам Черногории надежду и делает возможным предстоящий туристический сезон.

Ранее Лайф писал о том, что Северная Македония стала 46-й страной, где была зарегистрирована противокоронавирусная вакцина "Спутник V".

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