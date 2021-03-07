В Черногорию доставлена вторая партия российской вакцины "Спутник V"
Фото © Sputnikvaccine.com
Первая прибыла немногим ранее — 25 февраля.
Из России в Черногорию была доставлена вторая партия вакцины российского производства "Спутник V". Об этом сообщил Минздрав страны.
"Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь Минздрава Борко Байич встретили вторую партию", — говорится в сообщении.
Первая партия прибыла в страну ещё 25 февраля. Здравко Кривокапич, глава правительства Черногории, заявил, что российская противоковидная вакцина дарит гражданам Черногории надежду и делает возможным предстоящий туристический сезон.
Ранее Лайф писал о том, что Северная Македония стала 46-й страной, где была зарегистрирована противокоронавирусная вакцина "Спутник V".