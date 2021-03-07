Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Черногорию доставлена вторая партия российской вакцины "Спутник V"

Первая прибыла немногим ранее — 25 февраля.

7 марта 2021, 19:04
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Из России в Черногорию была доставлена вторая партия вакцины российского производства "Спутник V". Об этом сообщил Минздрав страны.

"Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь Минздрава Борко Байич встретили вторую партию", — говорится в сообщении.

Первая партия прибыла в страну ещё 25 февраля. Здравко Кривокапич, глава правительства Черногории, заявил, что российская противоковидная вакцина дарит гражданам Черногории надежду и делает возможным предстоящий туристический сезон.

Черногория получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Черногория получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Ранее Лайф писал о том, что Северная Македония стала 46-й страной, где была зарегистрирована противокоронавирусная вакцина "Спутник V".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Черногория получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

17 февраля, 22:22

Белоруссия в конце марта запустит производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

сегодня в 19:07

Глава ВОЗ поблагодарил Россию за инвестиции в науку при создании вакцины "Спутник V"

сегодня в 19:02
Life

В подмосковном частном доме взорвался газ, серьёзные ожоги получила девочка-подросток

сегодня в 19:13

Посольство России в ЦАР проверяет сообщения о крушении вертолёта с военными

сегодня в 19:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1