Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В подмосковном частном доме взорвался газ, серьёзные ожоги получила девочка-подросток

Её увезли в люберецкую больницу.

7 марта 2021, 19:13

В подмосковном частном доме взорвался газ. Видео c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В деревне Лукьяново Серпуховского района произошёл хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент случился в частном двухэтажном здании, в результате частично обвалились несущие конструкции. Дальнейшего возгорания не последовало. По информации ведомства, есть пострадавшие, их число не уточняется.

  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

1 / 8

Как стало известно Лайфу, сигнал о происшествии поступил в 20:38. Всего в доме находилось восемь человек. Серьёзно пострадала 14-летняя девочка, с ожогами 70% поверхности тела её увезли в больницу в Люберцы.

Трое погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Трое погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Ранее Лайф сообщал, что на заводе в Челябинской области прогремел взрыв, погиб отец шестерых детей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Следователи не смогли допросить подозреваемого в жестоком убийстве матери и троих племянников из-за его неадекватного поведения

сегодня в 20:06

У метро в Нижнем Новгороде произошёл взрыв — видео

26 февраля, 06:47

Французский миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолёта

сегодня в 20:30

Bloomberg: ЕС может потерять 100 миллиардов евро из-за вялой вакцинации от коронавируса

сегодня в 20:25

Британские военные советники посетили Донбасс

сегодня в 20:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1