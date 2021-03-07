В подмосковном частном доме взорвался газ, серьёзные ожоги получила девочка-подросток

В подмосковном частном доме взорвался газ. Видео c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В деревне Лукьяново Серпуховского района произошёл хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент случился в частном двухэтажном здании, в результате частично обвалились несущие конструкции. Дальнейшего возгорания не последовало. По информации ведомства, есть пострадавшие, их число не уточняется.

















Как стало известно Лайфу, сигнал о происшествии поступил в 20:38. Всего в доме находилось восемь человек. Серьёзно пострадала 14-летняя девочка, с ожогами 70% поверхности тела её увезли в больницу в Люберцы.

Ранее Лайф сообщал, что на заводе в Челябинской области прогремел взрыв, погиб отец шестерых детей.

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